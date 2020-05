Ue: maratona Covid 19, raccolti 7,4 miliardi di euro. Madonna dona 1 milione di dollari

"In poche ore abbiamo raccolto 7,4 miliardi di euro, per vaccini, diagnostica, e terapia, lavorando tutti insieme. Ma servirà di più, questo è solo un primo sprint". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della maratona per la raccolta fondi World against Covid-19. "Ho appena ricevuto un messaggio da Madonna - ha proseguito - che ha annunciato un contributo di un milione di dollari al coronavirus global response e questo ci dimostra che la risposta globale include anche la società civile e la comunità globale di cittadini".