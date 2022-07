Ue, previsioni economiche estate: l'Italia nel 2022 crescerà più delle attese

Bruxelles - L’economia italiana continuerà a crescere. Nonostante tutto. Anzi, nel 2022 crescerà più del previsto. Tuttavia nel 2023 ci sarà un primo marcato rallentamento. Questo è il quadro che ha tracciato la Commissione Ue nelle sue previsioni economiche estive presentate oggi. Nel dettaglio, il Pil italiano nel 2022 crescerà del 2,9%. In passato era stato stimato al 2,4%. Ma nel 2023 la crescita si fermerà allo 0,9%. Un punto in meno rispetto alle stime di primavera.

Dipenderà molto da come si evolverà la guerra e soprattutto dalla crisi energetica e dagli effetti che avrà sull’Italia, Paesi tra i primi per import di gas russo. La Commissione europea non esclude - lo ha ribadito oggi il commissario Paolo Gentiloni - che la Russia possa interrompere di tutto la fornitura di gas. Per questo si prepara con un piano di emergenza che verrà presentato il 20 luglio.

C’è però attenzione anche nei confronti della crisi politica Italia. “Seguiamo con preoccupato stupore”, ha detto Gentiloni che ha richiamato e ha invitato alla Coesione e all’unità invece che all’instabilità.

Brahim Maraad (Corrispondente AGI)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: