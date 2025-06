UE: pronti intesa sui dazi, ma ogni opzione è sul tavolo

Si è concluso a tarda ora il vertice dei 27 a Bruxelles, dove si è parlato di dazi, dove si è parlato anche di guerre e riarmo. In serata Trump ha fatto sapere che potrebbe prorogare la scadenza del 9 luglio per l'entrata in vigore delle nuove tariffe sulle merci importate dall'Europa. Il segretario Usa al commercio Lutnik si dice ottimista sulla possibilità di siglare nuovi accordi "nella prossima settimana o due".

La presidente dell'Ue von der Leyen: "Siamo pronti per un accordo. Allo stesso tempo, ci stiamo preparando all'eventualità che non si raggiunga un accordo soddisfacente". "Tutte le opzioni sono sul tavolo", ha ribadito. Ha poi esortato a una "ridefinizione del Wto". Macron: "con i dazi al 10% inevitabile risposta Ue compensativa, ma la verità è che la miglior soluzione sarebbe tariffe zero"