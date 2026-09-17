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UE propone di rendere il Canada membro associato, l'ira di Trump

Intanto il Congresso americano approva sanzioni contro la Russia

di Laura Bonaiuti
17 set 2026

Il progetto di Bruxelles di rafforzare la partership con il Canada e di renderlo membro associato, è benzina sul fuoco nei rapporti con gli Stati Uniti. Durissimo il presidente Trump, che definisce la proposta “ridicola”, minaccia “dazi molto pesanti” e ipotizza di “interrompere i rapporti commerciali con l’Europa”. Risponde Bruxelles: “il progetto non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza”.

La replica del presidente canadese Mark Carney arriva dall'Eurocamera: "Nessuno ci dirà quale lingua parlare, nessuno ci imporrà la nostra cultura né con chi possiamo stringere accordi a livello internazionale". “Non cerchiamo il potere per dominare gli altri. Ma, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati, la nostra sovranità, o minacciare la nostra integrità territoriale. Queste motivazioni ci consentono di creare il prossimo ordine mondiale, giusto, stabile e prospero. Un'alleanza con l'Unione europea costituirebbe un faro per le altre democrazie”. E aggiunge che un “Canada più forte è un partner più efficace anche per gli Stati Uniti”.

Il fronte è caldo anche dal lato della guerra tra Russia e Ucraina. Il Congresso americano approva il primo pacchetto di sanzioni contro Mosca sotto la presidenza di Donald Trump, denominato “Graham Act”. E accolto positivamente dal premier Zelensky, come uno “strumento estremamente potente in grado di porre fine a questa guerra terroristica e di costringere la Russia a fare pace”. Dall'altra parte, il portavoce del Cremlino, Peskov, fa sapere che Mosca ritiene le sanzioni una “azione ostile” e “renderanno più difficili gli sforzi per trovare una soluzione pacifica”.




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