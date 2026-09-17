UE propone di rendere il Canada membro associato, l'ira di Trump

Il progetto di Bruxelles di rafforzare la partership con il Canada e di renderlo membro associato, è benzina sul fuoco nei rapporti con gli Stati Uniti. Durissimo il presidente Trump, che definisce la proposta “ridicola”, minaccia “dazi molto pesanti” e ipotizza di “interrompere i rapporti commerciali con l’Europa”. Risponde Bruxelles: “il progetto non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza”.

La replica del presidente canadese Mark Carney arriva dall'Eurocamera: "Nessuno ci dirà quale lingua parlare, nessuno ci imporrà la nostra cultura né con chi possiamo stringere accordi a livello internazionale". “Non cerchiamo il potere per dominare gli altri. Ma, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati, la nostra sovranità, o minacciare la nostra integrità territoriale. Queste motivazioni ci consentono di creare il prossimo ordine mondiale, giusto, stabile e prospero. Un'alleanza con l'Unione europea costituirebbe un faro per le altre democrazie”. E aggiunge che un “Canada più forte è un partner più efficace anche per gli Stati Uniti”.

Il fronte è caldo anche dal lato della guerra tra Russia e Ucraina. Il Congresso americano approva il primo pacchetto di sanzioni contro Mosca sotto la presidenza di Donald Trump, denominato “Graham Act”. E accolto positivamente dal premier Zelensky, come uno “strumento estremamente potente in grado di porre fine a questa guerra terroristica e di costringere la Russia a fare pace”. Dall'altra parte, il portavoce del Cremlino, Peskov, fa sapere che Mosca ritiene le sanzioni una “azione ostile” e “renderanno più difficili gli sforzi per trovare una soluzione pacifica”.







