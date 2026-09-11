ARMAMENTI Ue stanzia altri 6,1 miliardi per la difesa dell'Ucraina In totale allocati 28,3 miliardi per il sostegno alla difesa di Kiev per il 2026

Ue stanzia altri 6,1 miliardi per la difesa dell'Ucraina.

L'Unione europea rinnova l'appoggio all'Ucraina. Con l'approvazione dello stanziamento aggiuntivo da 6,1 miliardi di euro per l'acquisto di prodotti per la difesa, sono ora stati allocati 28,3 miliardi destinati al sostegno di Kiev per il 2026. A renderlo noto è la Commissione europea. Definiti gli acquisti di equipaggiamenti, i fornitori selezionati, le quantità necessarie e i tempi di attuazione. I fondi fanno parte del prestito Ue da 90 miliardi per l'Ucraina, di cui 60 destinati alla difesa nel biennio 26-27. Lo stanziamento è destinato all'acquisto di prodotti per la difesa aerea e antimissile, munizioni, droni e sistemi di guerra elettronica, per far fronte all'intensificarsi degli attacchi russi.

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