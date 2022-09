Ue taglia i consumi contro il caro energia, oggi le proposte

Ue taglia i consumi contro il caro energia, oggi le proposte.

Oggi il pacchetto di proposte Ue per fare fronte al caro energia: taglio obbligatorio ai consumi elettrici, contributo di solidarietà da chiedere alle società oil&gas, tetto ai ricavi dei produttori di elettricità da fonti a basso costo diverse dal gas. Attesa per il discorso della Von der Leyen sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo. Il ministro italiano Cingolani annuncia un decreto con un pacchetto di 20 terawattora di elettricità che verranno dati a prezzo controllato. Via libera intanto del Senato al decreto Aiuti bis.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: