PRICE CAP Ue: trovato l'accordo sul tetto del gas per frenare le bollette. Mosca "Scelta inaccettabile" avvio in forte calo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam

Ue: trovato l'accordo sul tetto del gas per frenare le bollette. Mosca "Scelta inaccettabile".

Accordo politico in Ue sul price cap, a 180 euro a megawattora. Il tetto al prezzo del gas entrerà in vigore il 15 febbraio. Anche la Germania ha dato la sua approvazione. Contraria invece l'Ungheria, mentre Austria e Paesi Bassi si sono astenuti. La Russia minaccia una "reazione". Il premier Meloni parla di "vittoria dell'Italia in una battaglia che molti davano per spacciata". Intanto avvio in forte calo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam dopo l'accordo sul price cap.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: