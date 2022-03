In Turchia c'è stato un faccia a faccia tra il Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, e l'Alto Commissario per i Diritti Umani, Filippo Grandi. In un tweet Borrell scrive: "Incontro importante con Grandi, servono urgentemente corridoi umanitari. Le persone in Ucraina non hanno accesso al cibo, all'acqua, al riscaldamento, con temperature gelide, a causa della pioggia di bombardamenti russi. Le persone fuggite in Ue sono 2,5 milioni".