Ue: Von der Leyen, 'L'Europa avrà bisogno di molto coraggio'

"L’Europa unita e coraggiosa vincerà. E Putin fallirà". Sono le parole della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione mercoledì al Parlamento europeo. Quindi è il momento della determinazione e non delle concessioni. Le sanzioni resteranno in vigore e gli aiuti all’Ucraina continueranno. Ne è ulteriore dimostrazione il viaggio odierno di Von der Leyen a Kiev dove ha annunciato le nuove misure, tra cui 100 milioni di euro per la ricostruzione delle scuole. Ma l’Europa avrà bisogno di tanto coraggio per affrontare il difficile inverno alle porte. La prima emergenza è quella energetica e per fronteggiare la Commissione ha messo sul tavolo la sua proposta di riduzione della domanda di elettricità e tassazione degli extra-profitti. Sembra sempre più lontano però un tetto al prezzo del gas, richiesto da più Stati.

Finora l’esecutivo europeo si limita a chiedere un taglio obbligatorio del 5% dei consumi di elettricità nelle ore di punta (con un obiettivo volontario del 10% mensile). Fissa a 180 euro a megawattora il prezzo dell’elettricità prodotta da fonti diverse al gas per limitare gli extra-profitti. La differenza sarà destinata a famiglie e imprese vulnerabili. Infine, la Commissione chiederà un contributo di solidarietà del 33% alle aziende delle fonti fossili. Il pacchetto sarà approvato da ministri dell’Energia che si riuniranno in un consiglio straordinario il 30 settembre a Bruxelles.

Brahim Maarad, corrispondente AGI