Ultimato di Trump all'Iran. Hamas frena sul piano per Gaza

"O troveremo un accordo in 10-15 giorni o sarà una sfortuna per loro": è l'ultimatum dato da Donald Trump all'Iran. Al centro delle richieste americane l'azzeramento del programma nucleare iraniano. Ira di Teheran, che in una lettera all'Onu segnala "un rischio reale di aggressione militare". In tal caso, si legge, l'Iran risponderà "con decisione". Nella regione già arrivate navi e aerei statunitensi: la Uss Ford per fare da scudo a Israele, decine di caccia, rifornitori e unità della Marina.

Trump protagonista a Washington anche sul Board of Peace per Gaza. “Mai niente di più potente e prestigioso, vigilerà sull'Onu e tutti si uniranno”, sostiene il presidente americano e annuncia fondi per 10 miliardi e soldati da 5 paesi. Dopo la prima riunione del Board arriva però il parere di Hamas: “Le discussioni sul futuro di Gaza devono iniziare con la cessazione totale della aggressione israeliana – affermano – e la garanzia dei legittimi diritti nazionali del nostro popolo”.







