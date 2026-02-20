TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:57 22^ Campionato: fari puntati su Tre Fiori – Tre Penne 10:53 CGG: focus sulle Istanze d'Arengo. Opinioni diverse in Maggioranza sullo stop a forniture israeliane 10:10 Undici Istanze d'Arengo all'attenzione del Consiglio 08:26 Filatelia: emesso francobollo dedicato al San Marino Song Contest 07:31 ATP 500 Doha: fuori Jannik Sinner nei quarti, salta la possibile finale con Carlos Alcaraz
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

Ultimato di Trump all'Iran. Hamas frena sul piano per Gaza

Nella regione già arrivate navi e aerei statunitensi: la Uss Ford per fare da scudo a Israele, decine di caccia, rifornitori e unità della Marina.

di Giacomo Barducci
20 feb 2026

"O troveremo un accordo in 10-15 giorni o sarà una sfortuna per loro": è l'ultimatum dato da Donald Trump all'Iran. Al centro delle richieste americane l'azzeramento del programma nucleare iraniano. Ira di Teheran, che in una lettera all'Onu segnala "un rischio reale di aggressione militare". In tal caso, si legge, l'Iran risponderà "con decisione". Nella regione già arrivate navi e aerei statunitensi: la Uss Ford per fare da scudo a Israele, decine di caccia, rifornitori e unità della Marina.

Trump protagonista a Washington anche sul Board of Peace per Gaza. “Mai niente di più potente e prestigioso, vigilerà sull'Onu e tutti si uniranno”, sostiene il presidente americano e annuncia fondi per 10 miliardi e soldati da 5 paesi. Dopo la prima riunione del Board arriva però il parere di Hamas: “Le discussioni sul futuro di Gaza devono iniziare con la cessazione totale della aggressione israeliana – affermano – e la garanzia dei legittimi diritti nazionali del nostro popolo”.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo