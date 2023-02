UE Un anno di guerra: Borrell, "Agire insieme per far prevalere il diritto internazionale" L'intervento dell'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza

Un anno di guerra: Borrell, "Agire insieme per far prevalere il diritto internazionale".

Il 24 febbraio 2022 sarà per sempre ricordato come il giorno in cui la Russia ha iniziato la sua brutale, immotivata e illegale invasione dell'Ucraina. Questo è stato e rimane un caso di pura aggressione e una chiara violazione dello Statuto delle Nazioni Unite. Questa guerra non è "solo una questione europea", e non riguarda "l'Occidente contro gli altri". Riguarda il tipo di mondo in cui tutti vogliamo vivere: nessuno è al sicuro in un mondo in cui l'uso illegale della forza - da parte di una potenza nucleare e membro permanente del Consiglio di Sicurezza - è in qualche modo "normalizzato". Ecco perché il diritto internazionale deve essere applicato ovunque per proteggere tutti dalla politica di potere, dal ricatto e dall'attacco militare. A distanza di un anno, c'è il rischio che la gente si abitui alle immagini dei crimini di guerra e delle atrocità che vede - perché sono così tante; che le parole che usiamo inizino a perdere il loro significato - perché dobbiamo ripeterle così spesso; che ci stanchiamo e indeboliamo la nostra determinazione - perché il tempo passa e il compito da svolgere è difficile. Questo non possiamo farlo.



Perché ogni giorno la Russia continua a violare lo Statuto delle Nazioni Unite, creando un pericoloso precedente per il mondo intero con la sua politica imperialista. Ogni giorno la Russia continua a uccidere donne, uomini e bambini ucraini innocenti, facendo piovere i suoi missili sulle città e sulle infrastrutture civili. Ogni giorno la Russia continua a diffondere bugie e falsificazioni. Per l'Unione europea e i nostri partner non c'è alternativa al mantenimento della nostra "triplice strategia": sostenere l'Ucraina, esercitare pressioni sulla Russia affinché cessi la sua aggressione illegale e aiutare il resto del mondo a far fronte alle conseguenze. Questo è ciò che stiamo facendo da un anno a questa parte - e con successo. Abbiamo adottato sanzioni senza precedenti, ridotto la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi e, in stretta collaborazione con i nostri partner principali, ridotto del 50% le entrate energetiche che il Cremlino ottiene per finanziare la sua aggressione. Lavorando insieme, abbiamo anche attenuato gli effetti a catena a livello globale, con il calo dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia, in parte grazie alle nostre Solidarity Lanes e all'Iniziativa per il grano del Mar Nero.



Non basta dire che vogliamo che l'Ucraina sia in grado di difendersi da sola: ha bisogno dei mezzi per farlo. Per la prima volta, quindi, l'UE ha fornito armi a un Paese sotto attacco. In effetti, l'UE è ora il principale fornitore di formazione militare per il personale ucraino, affinché possa difendere il proprio Paese. Stiamo anche offrendo significativi aiuti macrofinanziari e umanitari per sostenere il popolo ucraino. E abbiamo deciso di rispondere positivamente alla richiesta di adesione dell'Ucraina all'UE. Infine, stiamo lavorando per garantire la responsabilità dei crimini di guerra commessi dalla Russia. L'Ucraina ha dimostrato una notevole capacità di recupero, anche grazie a questo sostegno. La Russia è rimasta più isolata, grazie alle sanzioni globali e alla condanna internazionale della stragrande maggioranza degli Stati in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il nostro obiettivo collettivo è e rimane un'Ucraina democratica che prevalga, scacciando l'invasore, ripristinando la sua piena sovranità e, di conseguenza, la legalità internazionale. Soprattutto, vogliamo la pace in Ucraina, una pace globale e duratura che sia in linea con lo Statuto delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale. Sostenere l'Ucraina e lavorare per la pace vanno di pari passo. La storia e la giustizia sono dalla parte dell'Ucraina. Ma per accelerare la storia e raggiungere la giustizia, dobbiamo amplificare la nostra "triplice strategia". Sappiamo che si tratta di un compito collettivo. Per questo l'UE conta su tutti i suoi partner, per agire in uno spirito di responsabilità comune e di solidarietà: per garantire che l'aggressione fallisca e che il diritto internazionale prevalga.

Josep Borrell, Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza

