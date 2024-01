Un asteroide accende il cielo sopra Berlino

Nel video le immagini dell'asteriode

Un asteroide – nome in codice sar2736 - nella notte ha illuminato il cielo sopra Berlino, creando una scia luminosa che è stata vista fino a Praga e Lipsia. L'evento ha avuto un significato ancora maggiore in quanto, secondo quanto riferito, la roccia spaziale era stata scoperta solo poche ore prima e gli astronomi erano stati in grado di individuare con precisione la sua traiettoria e il probabile punto di ingresso nell'atmosfera terrestre. La Nasa ha pubblicato una notifica sui social media poco prima dell'ingresso in atmosfera dell'asteroide, affermando che non si prevedeva alcun danno al suolo. E così è stato.