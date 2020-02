Un cane si va a mettere in punizione insieme al bambino per tenergli compagnia

Su 'La Stampa' la notizia di due fratelli che condividono tutto. I giochi, la merenda. E anche le punizioni. Poco importa se i fratelli in questione siano un bambino e un cane. Questa tenerissima storia vede protagonisti Peyton e il suo fedele Dash: lo hanno testimoniato i genitori del bimbo quando hanno visto Dash andare in punizione insieme a lui. Dopo una marachella i grandi di casa gli hanno imposto il «time-out», una serie di minuti in silenzio, faccia verso il muro, per ripensare a quello che aveva fatto. Il cane ha assistito a tutta la scena e non ha perso un secondo per andarsi a sedere pure lui accanto al fratellino in punizione, per tenergli compagnia.