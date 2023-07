AMBIENTE Un 'Pac-Man' gigante a caccia della plastica in mare L'impresa di un ambientalista olandese di 28 anni

Sono ben 464 le tonnellate di plastica rimosse dai mari grazie a una barca “spazzina”. Appartiene a Boyan Slat, un ragazzo olandese di 28 anni, ambientalista e inventore, che ha fondato nel 2018 The Ocean Cleanup, un progetto che punta a rimuovere “il 90% dei rifiuti di plastica galleggiante negli oceani entro il 2040”. Lo riporta il Corriere della Sera. Un compito che pare essere impossibile, ma Boyan è sicuro del risultato e molto determinato. Ha progettato un’imbarcazione che raccoglie i rifiuti durante la navigazione, come un gigante “Pac-Man” che inghiottisce la plastica ma salva il resto. Boyan al momento sta sviluppando anche delle barriere per i fiumi capaci di bloccare la plastica prima che arrivi al mare.

