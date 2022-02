Un regno lungo 70 anni, Elisabetta II regina di platino

Elisabetta II regina di platino, la sovrana 95enne festeggia i suoi 70 anni di regno, essendo salita al trono dopo la morte del padre, Giorgio VI, il 6 febbraio 1952. Come lei neppure la sua ava più celebre, la regina Vittoria, sul trono 63 anni e 7 mesi. La regina ricomparsa in pubblico nella residenza di Sandringham, una torta con i rappresentanti della comunità locale, e chi l'ha vista l'ha raccontata in forma "effervescente". Intanto la sovrana auspica che quando il figlio Carlo sarà re, sua moglie Camilla possa assumere il titolo di Regina Consorte. Finora si riteneva sarebbe stata riconosciuta come Principessa Consorte.