USA Un tesoro in centesimi tra le ragnatele di una cantina americana Agente immobiliare trova 800mila dollari in monetine da 1 penny

La stampa americana ha riportato nei giorni scorsi una storia particolare: l'inconsapevole caccia al tesoro di John Reyes, 41 anni, agente immobiliare è iniziata con un rotolo di penny che ha individuato l'anno scorso mentre ripuliva il seminterrato della casa dove il suo defunto suocero aveva vissuto con suo fratello a Los Angeles. Dopo che il suocero è morto e suo fratello ha lasciato la casa, la proprietà è andata ai loro tre figli, inclusa la moglie di Reyes. Per circa un anno, le famiglie trascorrevano lì un paio di giorni al mese a trasportare beni per un valore di mezzo secolo. Ma avevano evitato il seminterrato fino all'estate scorsa, quando finalmente Reyes aveva arrancato giù per i gradini traballanti, trovando infine il rotolo di penny... e poi un altro, e un altro ancora.

Mentre Reyes seguiva i penny come briciole di pane, ne trovò delle scatole. Quelli hanno portato a cartoni del latte di plastica pieni di più penny. E, infine, i cartoni del latte lo hanno portato a scatole bancarie - alcune ancora sigillate - tutte piene di un tesoro di penny che farebbero sgranare gli occhi anche al Signor De Paperoni nonostante il penny è il taglio di moneta di minor valore negli USA. Quello che ha lasciato di stucco era la quantità di questi penny. Reyes aveva inizialmente stimato che ce ne fossero circa un milione. Quasi un anno dopo, nessuno li ha ancora contati, ma una nuova stima ha portato al conteggio di poco più di 800.000 dollari in penny.

