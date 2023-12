MEDIO ORIENTE Un video da Gaza mostrerebbe 'bimbi e donne detenuti e nudi' Hezbollah tuona, 'l'Italia è nella coalizione del male'

Un video da Gaza mostrerebbe 'bimbi e donne detenuti e nudi'.

Uomini ma anche donne e almeno due bambini sarebbero stati detenuti e spogliati dalle Forze in uno stadio nel nord di Gaza: sono le immagini mostrate dalla Cnn. Rammarico di Israele per l'uccisione di civili nel campo profughi palestinese al-Maghazi. Nuovi raid al sud, Hamas denuncia 50 morti. Droni dal Libano. Anche l'Italia finisce nel mirino degli Hezbollah. I miliziani libanesi, alleati dell'Iran, hanno indicato anche Roma tra i partecipanti della "coalizione del male", ovvero l'alleanza marittima occidentale guidata dagli Usa e "creata per proteggere gli interessi di Israele".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: