“Una battaglia dopo l’altra” trionfa agli Oscar: sei statuette al film di Paul Thomas Anderson

'Una battaglia dopo l'altra' di Paul Thomas Anderson è stato incoronato dall'Academy miglior film al termine di una cerimonia che ha visto un duello fino all'ultimo con 'Sinners - I Peccatori' di Ryan Coogler. La commedia drammatica sugli ex rivoluzionari alle prese con le conseguenze del loro passato ha conquistato in tutto sei statuette:
- per la miglior regia - il primo Oscar per il cineasta
- per l'attore non protagonista (Sean Penn che ha disertato la cerimonia, diretto, si dice, in Ucraina)
- per la sceneggiatura non originale,
- il montaggio
- per la prima volta nella storia degli Oscar, il casting.
Oscar come miglior attrice protagonista va a Jessie Buckley per Hamnet - Oscar come miglior attore protagonista va a Michael B. Jordan per 'Sinners'.
'Sentimental Value' di Joachim Trier il miglior film internazionale.
Le spillette anti-Ice che molte star hanno indossato durante la stagione dei premi sono apparse anche sul tappeto rosso degli Oscar. Altre spillette hanno silenziosamente chiesto la fine delle guerre.