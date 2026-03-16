LOS ANGELES “Una battaglia dopo l’altra” trionfa agli Oscar: sei statuette al film di Paul Thomas Anderson La tragicommedia sugli ex rivoluzionari domina la serata dell’Academy e batte all’ultimo “Sinners” di Ryan Coogler. Premi anche a Michael B. Jordan e Jessie Buckley, mentre sul red carpet compaiono le spillette anti Ice e per la fine delle guerre

“Una battaglia dopo l’altra” trionfa agli Oscar: sei statuette al film di Paul Thomas Anderson.

'Una battaglia dopo l'altra' di Paul Thomas Anderson è stato incoronato dall'Academy miglior film al termine di una cerimonia che ha visto un duello fino all'ultimo con 'Sinners - I Peccatori' di Ryan Coogler. La commedia drammatica sugli ex rivoluzionari alle prese con le conseguenze del loro passato ha conquistato in tutto sei statuette:

per la miglior regia - il primo Oscar per il cineasta

- il primo Oscar per il cineasta per l' attore non protagonista ( Sean Penn che ha disertato la cerimonia, diretto, si dice, in Ucraina)

( che ha disertato la cerimonia, diretto, si dice, in Ucraina) per la sceneggiatura non originale ,

, il montaggio

per la prima volta nella storia degli Oscar, il casting.

Oscar come miglior attrice protagonista va a Jessie Buckley per Hamnet - Oscar come miglior attore protagonista va a Michael B. Jordan per 'Sinners'.

'Sentimental Value' di Joachim Trier il miglior film internazionale.

Le spillette anti-Ice che molte star hanno indossato durante la stagione dei premi sono apparse anche sul tappeto rosso degli Oscar. Altre spillette hanno silenziosamente chiesto la fine delle guerre.

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