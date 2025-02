EU COMPASS “Una bussola per la competitività in Europa”, Adani: "Cambio di passo ma dobbiamo vigilare" L'economista parla però di "scetticismo nei corridoi di Bruxelles": 38 nuove leggi da fare nei prossimi mesi, quindi "potenzialmente una nuova ondata di burocrazia"

La Commissione europea pubblica un piano strategico per reagire al gap accumulato negli ultimi anni: “una bussola per la competitività in Europa”. "La strategia è la semplificazione, - spiega a Rtv l'economista Mattia Adani - in realtà dice che è coniugare decarbonizzazione e competitività. In un qualche modo ammettendo che quello fatto negli ultimi anni forse ha creato dei problemi, un eccesso di burocratismo, una posizione, come dire, a volte ideologica, che non ha tenuto conto, comunque non ha ascoltato abbastanza l'industria, quindi un difetto di ascolto, se vogliamo, è una tendenza a favorire quello che loro stessi chiamano il controllo dettagliato nelle misure, quindi misure molto prescrittive, invece che sistemi, ad esempio, che sono più in voga negli Stati Uniti, di fiducia e incentivi. Penso - aggiunge Adani - che tutti si rendano conto che il petrolio è una materia prima problematica, non solo per l'ambiente, ma anche perché crea dipendenza e che noi dovremmo usarne il meno possibile e smettere di combattere guerra, anche per questa materia prima, quindi meno dipendenza abbiamo dal petrolio, meno è, su questo siamo tutti d'accordo".

"C'è un certo scetticismo, - confessa infine - nei corridoi di Bruxelles, perché da un lato ci si chiede se sia credibile poi che le stesse identiche persone che fino a ieri, appunto, avevano un approccio di un certo tipo nella risoluzione dei problemi, domani cambino improvvisamente e diventino molto più liberali, cioè cambino il modo di lavorare. D'altra parte, appunto, nello stesso documento si parla di semplificare e poi si annunciano 38 nuove leggi da fare nei prossimi mesi, quindi potenzialmente un'altra ondata di burocrazia. Ancora, bene che la Commissione abbia pubblicato la strategia, sappiamo dove vogliono fare, bene il cambio di passo, di approccio, dovremo continuare a vigilare e monitorare finché venga fatto effettivamente".

Nel video l'intervista all'economista, Mattia Adani.

