Ungheria al voto il 12 aprile, Gerardo Giovagnoli (APCE) sulla sfida Orban - Magyar

Ungheria al voto per le elezioni parlamentari, il 12 aprile. Un test decisivo in grado di cambiare il corso della storia e rimodellare il futuro del Paese e dell'Europa. "La posta in gioco non è solo chi ottiene più voti, ma se la competizione democratica stessa rimanga realmente aperta, pluralistica ed equa". Così la delegazione multipartitica di osservatori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, di cui fa parte Gerardo Giovagnoli, nel report stilato post missione pre-elettorale di fine marzo, a Budapest. E che già denuncia squilibri politici, propaganda aggressiva, accesso limitato ai media indipendenti, compravendita di voti e intimidazioni. Sotto scrutinio anche l’indipendenza della magistratura e il voto estero. Intanto, dopo 16 anni di strapotere, il premier Viktor Orban è sotto nei sondaggi e costretto ad inseguire lo sfidante Péter Magyar.

"C'è questo fenomeno nascente chiamato Magyar, - spiega Gerardo Giovagnoli, Capo Delegazione San Marino APCE -, un politico che facendo, prima, parte dello stesso partito di Orban, Fidesz, che nei sondaggi è davanti ma che viene sostanzialmente boicottato, un po' per le regole che ci sono, perché non essendo un partito rappresentato in Parlamento non gode di copertura. E poi chiaramente un partito che è da 16 anni al potere, diciamo, difficilmente vuole lasciare il posto e quindi ci sono tanti espedienti che ci sono stati raccontati per fare in modo che la portata del successo di questo partito Tisza, di cui è leader Magyar, venga compromesso".

Resoconto della missione che Giovagnoli ha potuto fare direttamente, in forma privata, al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset in occasione della sua visita ufficiale sul Titano per l'Insediamento della Reggenza.

"Berset ha risposto direttamente con le sue parole durante l'orazione ufficiale. Qui si tratta di un Paese, l'Ungheria, che fa parte dell'Unione Europea, ma in questo caso del Consiglio d'Europa, che è sotto monitoraggio stretto da parte del Consiglio d'Europa da quattro anni, perché non rispetta, queste sono le accuse, i dispositivi, ma nemmeno quelli principali riguardanti lo stato di diritto, la democrazia e i diritti umani. Il discorso di Berset va nella direzione invece del rispetto della Costituzione, diciamo, di un Paese, ma poi dei principi del Consiglio d'Europa, che non devono rimanere sulla carta. Se qualcuno partecipa bisogna che il senso nei fatti di quello che dice la Carta Europea dei diritti dell'uomo sia rispettato. E questo viene messo in dubbio dai comportamenti del governo ungherese".



Nel video l'intervista a Gerardo Giovagnoli, Capo Delegazione San Marino APCE.







