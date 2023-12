MEDIO ORIENTE Unicef, al sud di Gaza cadono bombe ogni 10 minuti Morto a Gaza ostaggio 21enne rapito al rave nel deserto

Nel sud di Gaza, dalla ripresa delle operazioni militari di Israele, cadono bombe "ogni 10 minuti". Lo afferma James Elder, portavoce dell'Unicef, l'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, che ha descritto l'ospedale al-Nasser a Khan Younis come una "zona di guerra". Lo riporta Bbc



È morto a Gaza Yonatan Samerano, 21 anni di Tel Aviv, preso in ostaggio da Hamas dopo essere stato ferito durante il massacro del festival Nova a Reim il 7 ottobre, la sua famiglia è stata informata, come riportano i media israeliani. Il giovane aveva cercato di fuggire raggiungendo il vicino kibbutz di Reim, dove un altro gruppo di terroristi lo aveva rapito.



Intanto l'operazione di terra di Israele a Gaza è entrata in una nuova fase, con i tank arrivati nel sud della Striscia. Nella notte almeno 13 persone sono morte in raid su un edificio residenziale vicino Rafah e presso l'ospedale di Jabalia, secondo fonti palestinesi citate da Al Jazeera. Uccisi altri 3 soldati israeliani, per un totale di 401 da inizio guerra. I reporter morti sono 61. Attesa oggi a Gaza la presidente del Cicr, Egger.

