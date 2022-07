UCRAINA Unione Europea: raddoppio delle forniture di gas dall'Azerbaigian Consiglio europeo: altri 500 milioni per sostegno ad esercito di Kiev. Dmitry Peskov: "Operazione militare fino a raggiungimento obiettivi. Non tempi chiari"

Unione Europea: raddoppio delle forniture di gas dall'Azerbaigian.

"Non abbiamo dubbi che - ha affermato il portavoce di Putin, Dmitry Peskov - l'operazione militare speciale sarà completata dopo che tutti i suoi obiettivi saranno raggiunti. Non ci sono tempi chiari, ciò che conta di più è l'efficienza di questa operazione". Oggi intanto a Bruxelles il Consiglio europeo degli Affari esteri ha deciso una nuova tranche di 500 milioni di euro a sostegno dell'esercito ucraino. Nelle stesse ore a Baku Ursula Von Der Leyen ha firmato il memorandum con l'Azerbaigian per raddoppiare entro il 2027 le forniture di gas naturale, così da compensare la riduzione dalla Russia.

In mattinata bombardamenti russi hanno ucciso almeno sei persone a Toretsk, città del Donbass, nell'est dell'Ucraina. Arrestata nuovamente a Mosca e rilasciata dopo poche ore la giornalista russa Marina Ovsiannikova, divenuta famosa per aver esibito in televisione durante un telegiornale un cartello contro la guerra in Ucraina. L'avvocato della giornalista - che perse il lavoro dopo l'exploit televisivo – ha reso noto che il fermo era dovuto al sospetto che stesse nuovamente screditando le forze armate russe.

