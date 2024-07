TEMPESTE TROPICALI Uragano Beryl, passato da categoria 4 a 5 in 24 ore. Il più intenso mai registrato nel mese di giugno Paura nell'Atlantico per il ciclone diretto verso la Giamaica

Preoccupazione e allarmismo nei Caraibi meridionali e in Messico, dove nella giornata di domenica è scattato l'allarme per l'arrivo dell'Uragano Beryl, il primo di categoria 4 (della scala Saffir-Simpson) mai registrato nella storia nel mese di giugno. Secondo gli esperti, un fenomeno meteorologico di questa gravità è estremamente raro all'inizio della stagione degli uragani che, negli Stati Uniti, va dall'inizio di giugno alla fine di novembre. Sono solo 5, i grandi uragani di forza 3, registrati nell'Atlantico prima della prima settimana di luglio. Beryl, invece, si è rafforzato fino a diventare una tempesta di categoria 5 “potenzialmente catastrofica” il quale, arrivando alla velocità di 260 chilometri orari, ha raggiunto il gradino più alto della scala Saffir-Simpson. Ad affermarlo è il Centro nazionale uragani (Nhc) di Miami, che prevede fluttuazioni di intensità quando oggi si dirigerà verso la Giamaica. Nella comunità dei Caraibi, nel frattempo, sono stati presi d'assalto stazioni di servizio, supermercati e piccoli alimentari in cui i clienti fanno scorta di provviste e beni di prima necessità, barricando porte e finestre al fine di proteggersi. La tempesta tropicale ha imposto a scuole, attività commerciali e aeroporti la chiusura momentanea fino a che l'allerta meteo non sia scongiurata.

