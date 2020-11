Usa 2020, autorità elettorali: "Nessuna prova di brogli"

Diverse autorità elettorali Usa hanno affermato in un comunicato congiunto di non aver trovato "alcuna prova" di schede perse o modificate o di sistemi di voto violati. Intanto anche la Cnn assegna l'Arizona a Biden. Primo commento sulla sua vittoria da parte di Zuckerberg, che parla di "elezioni fondamentalmente oneste". Ieri le congratulazioni di papa Francesco al presidente eletto Usa. Trump già penserebbe di annunciare la sua corsa per il 2024, secondo il Nyt.





La Cina si congratula con il presidente eletto degli Usa Joe Biden per la vittoria alle elezioni presidenziali del 3 novembre: lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wan Wenbin che, in conferenza stampa, ha aggiunto anche che "la Cina rispetta la scelta del popolo americano. Esprimiamo le nostre congratulazioni a Biden e alla vice Kamala Harris". Pechino era tra i pochi Paesi che non si erano ancora complimentati con Biden: il 9 novembre, sempre Wang, aveva detto che "abbiamo notato che Joe Biden ha dichiarato la sua vittoria elettorale. La nostra comprensione è che il risultato delle elezioni sarà determinato in conformità con le leggi e le procedure statunitensi".