Usa 2020, Joe Biden: "Vinceremo! Il Paese si unisca e guarisca le sue ferite".

"Non abbiamo ancora una dichiarazione finale, ma i numeri sono chiari, e ci dicono che vinceremo. Vinceremo la Georgia e vinceremo la Pennsylvania": Joe Biden parla a Wilmington in quella che doveva essere la festa della vittoria, mentre il conteggio prosegue in cinque Stati chiave. Biden invita alla calma e all'unità: "E' il tempo di dire basta alla rabbia e alla demonizzazione nella politica", afferma, "la grande maggioranza degli americani che hanno votato vuole che il vetriolo sia messo fuori dalla politica e che il Paese si unisca e guarisca le sue ferite". Annuncia, quale primo atto, azioni anti Covid, mentre il Paese supera i 120 mila contagi giornalieri. Positivi anche il capo e 4 membri dello staff della Casa Bianca.

