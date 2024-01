USA 2024 Usa 2024, Trump vince a valanga il caucus in Iowa In meno di mezz'ora con poco più del 50% dei voti e un distacco record di circa 30 punti

Usa 2024, Trump vince a valanga il caucus in Iowa.

Donald Trump vince la prima tappa delle primarie repubblicane in Iowa a valanga, in meno di mezz'ora dall'apertura dei caucus, con poco più del 50% dei voti e un distacco record di circa 30 punti, oltre il doppio del primato di Bob Dole nel 1988. Il tycoon ha sfondato in tutte le aree sociali, a partire dagli evangelici, con l'unica debolezza delle zone suburbane. Un risultato stupefacente se si pensa che nel 2016 qui arrivò secondo e che da allora ha seminato caos, subito due impeachment ed è in attesa di quattro processi penali, di cui due per aver tentato di sovvertire l'esito del voto.

Il testa a testa per il secondo posto è stato vinto da Ron DeSantis contro Nikky Haley. "Sono onorato e rinvigorito da questa vittoria", è stato il primo commento del tycoon. Biden ha riconosciuto che dopo l'Iowa Trump "è il favorito per la nomination repubblicana" e ha avvisato che se vincesse ci saranno "vili attacchi, bugie infinite e spese massicce".



