Oltre 58,7 milioni di americani hanno già votato anticipatamente per posta o di persona: una cifra che ha già superato quella dell'early vote del 2016. Trump intanto può sbandierare un altro successo in politica estera: la mediazione Usa per una nuova tregua raggiunta tra Armenia e Azerbaigian, che sarebbe però già stata violata dalle parti.

E la sfida Trump - Biden al centro questa sera della nuova puntata di Casa Bianca con Alan Friedman e Carlo Romeo.

Guarda le puntate