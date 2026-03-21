MEDIO ORIENTE USA allentano le sanzioni sull’Iran, ma cresce la tensione militare Via libera temporaneo al petrolio iraniano per calmierare i prezzi, mentre Teheran amplia il raggio dei suoi attacchi.

USA allentano le sanzioni sull’Iran, ma cresce la tensione militare.

Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere temporaneamente alcune sanzioni sul petrolio iraniano, consentendo l’immissione sul mercato di circa 140 milioni di barili già caricati entro il 20 marzo. Lo ha confermato il segretario al Tesoro Scott Bessent: la misura, valida fino al 19 aprile, punta a contenere l’aumento dei prezzi dell’energia, aggravato dalla crisi internazionale. Restano però dubbi sull’efficacia, poiché il greggio era già stato venduto, spesso attraverso canali paralleli come la cosiddetta “flotta fantasma”.

La scelta evidenzia le difficoltà dell’amministrazione Trump nel gestire l’impatto economico del conflitto, con ripercussioni anche interne in vista delle elezioni di metà mandato.

Sul piano militare, la tensione resta alta. L’Iran ha lanciato due missili balistici contro la base di Diego Garcia, nell’oceano Indiano, senza colpirla. L’episodio segnala però una capacità missilistica superiore alle attese, con una gittata di quasi 4.000 chilometri. Nelle stesse ore sono proseguiti gli attacchi iraniani contro Israele e diversi paesi del Golfo, mentre l’esercito israeliano ha colpito obiettivi a Teheran, in un’escalation che appare sempre più ampia.

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