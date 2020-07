Usa, continuano a salire i contagi da coronavirus: 60mila in più da ieri

I decessi per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1.592, il numero più alto da due mesi e mezzo; circa i 60.000 nuovi contagi.

Trump è poi tornato a difendere l’idrossiclorochina come rimedio efficace contro il Coronavirus. Solo lo scorso giugno, la Food and drug administration aveva revocato l’autorizzazione all’uso in emergenza del farmaco anti-malaria, riferendo più tardi di gravi rischi collaterali per la salute, soprattutto al cuore e ai reni. Trump ha però ribadito tutta la sua stima per la dottoressa Stella Immanuel, che è apparsa in un video poi bloccato dai social mentre promuove l’uso dell’idrossiclorochina.

La pediatra Immanuel sostiene di aver guarito centinaia di pazienti con il farmaco anti-malaria. Lei stessa in passato sosteneva che il Dna di alieni viene attualmente usato nelle cure mediche e che diversi problemi ginecologici siano causati da rapporti sessuali nei sogni con demoni e streghe. Quando a Trump è stato chiesto un chiarimento su questo aspetto, ha risposto di non sapere nulla su di lei e ha lasciato il briefing.