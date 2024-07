USA: Corte Suprema concede immunità parziale a Trump. Sfuma l'ipotesi di un processo prima delle elezioni

Decisione che avrà significativi riflessi sulla corsa alla Casa Bianca. La Corte Suprema ha infine concesso una parziale immunità a Trump nel procedimento per l'assalto a Capitol Hill. Compatto il voto dei giudici conservatori. L'immunità riguarda solo gli atti ufficiali, e non quelli privati. Gli atti torneranno dunque ai tribunali di grado inferiore, per decidere quali accuse eventualmente archiviare. E con ciò parrebbe sfumare la possibilità di un processo prima delle elezioni di novembre. “Grande vittoria per nostra costituzione e la democrazia”, ha esultato il tycoon. Dura la replica della campagna di Biden, che ha definito un “criminale” Trump. “La sentenza di oggi – è stato detto - non cambia ciò che è successo il 6 gennaio”. Sentenza a pochi giorni dalla disastrosa performance del Presidente in carica nel dibattito tv. La famiglia avrebbe comunque esortato Biden a continuare la corsa. Seppure il 72% degli elettori registrati – secondo un sondaggio – ritenga non abbia la salute mentale e cognitiva per servire come presidente.