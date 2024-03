USA: crolla il ponte di Baltimora dopo l'urto con una nave cargo

Il ponte Francis Scott Key di Baltimora, nello Stato americano del Maryland, è crollato nella notte in seguito all'urto con una nave cargo battente bandiera di Singapore. Almeno sette veicoli, incluso almeno un camion, sono precipitati in acqua. L'urto è avvenuto intorno all'1:30 del mattino (le 6:30 in Italia). Almeno sette persone risultano al momento disperse: lo hanno reso noto i Vigili del fuoco della città, come riporta Abc News. La nave che ha urtato il ponte ha preso fuoco ed è affondata.

Baltimora, crolla un ponte dopo l’urto di una nave container. Decine di auto in acqua #baltimora #usa pic.twitter.com/cgPd18TudI — Tg1 (@Tg1Rai) March 26, 2024