CORONAVIRUS Usa: da Fda via libera al vaccino Moderna. "Concentrati sul potenziamento della produzione"

Usa: da Fda via libera al vaccino Moderna. "Concentrati sul potenziamento della produzione".

Via libera della Food and Drug Administration (Fda) americana al vaccino di Moderna contro il Covid-19. L'ok della Fda vuol dire che il vaccino può essere distribuito negli Stati Uniti a chi ha oltre 18 anni, si legge nella nota dell'ente governativo. "Con l'approvazione di due vaccini, la Fda ha compiuto un altro passo cruciale nella lotta alla pandemia globale", afferma il commissario Stephen Hahn. "Tramite il processo di revisione trasparente e scientifico, due vaccini sono stati approvati in modo veloce nel rispetto di standard di sicurezza rigorosi", aggiunge.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



"Rimaniamo concentrati sul potenziamento della produzione per aiutarci a proteggere quante più persone possibile da questa terribile malattia", ha dichiarato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna subito dopo la decisione della FDA. La consegna al governo degli Stati Uniti inizierà immediatamente, fa sapere l'azienda in una nota.



I più letti della settimana: