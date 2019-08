Usa. Dopo El Paso, sparatoria a Dayton in Ohio, 9 i morti

A poche ore dall'ultimo incubo vissuto negli Stati Uniti scandito dalla violenza cieca di un killer armato dall'odio che ha ucciso 20 persone in un centro commerciale di El Paso, in Texas, si torna a sparare: questa volta nel Midwest, a Dayton in Ohio, dove le vittime confermate dalla Polizia locale sono nove, oltre l'autore del massacro che è stato ucciso.

Sono almeno 16 i feriti trasportati in ospedale.

In Texas il killer è un americano di 21 anni che ha sparato ieri in un supermercato a El Paso, cittadina di confine a maggioranza ispanica, uccidendo 20 persone, tra cui diversi bambini, e ferendone 26. Le indagini sembrano condurre ad un crimine d'odio. Trovato su un forum suprematista, lo stesso utilizzato da Brenton Tarrant, autore della strage di Christchurch, un manifesto scritto da Patrick Crusius, arrestato dopo la strage.