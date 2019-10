USA e Cina raggiungono un primo accordo sui dazi

I nuovi dazi americani contro il Made in China non scatteranno la prossima settimana come era inizialmente previsto. Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un primo sostanziale accordo commerciale, la prima fase di un'intesa più ampia. Lo annuncia Donald Trump.

"Abbiamo centrato una sostanziale fase uno dell'accordo" dice il tycoon, spiegando che l'intesa include la proprietà intellettuale, i servizi finanziari e 40-50 miliardi di dollari di acquisti di prodotti commerciali. L'intesa è una prima fase di un accordo più ampio, la cui fase due inizierà non appena chiusa quella attuale.

Nell'accordo però, secondo i media americani, non rientra il colosso tecnologico cinese Huawei.