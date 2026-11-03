ELEZIONI MIDTERM USA USA, elezioni di midterm: la notte della verità Intanto a Teheran manifesti di minacce contro Trump

La giornata inizia presto, negli Stati Uniti. Alle 5 ora locale già i primi seggi aperti, nel Vermont, poi alle 6 in Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York e Virginia. Mezz'ora dopo, in Carolaina, Ohaio, e alle 7 in gran parte degli altri stati americani. Gli ultimi ad aprire, quelli della costa occidentale e poi Alaska e Washington. Si prospetta una notte particolare per Donald Trump, che seguirà le elezioni di midterm alla Casa Bianca. Si vince tutto o si perde tutto. In ballo c'è il Congresso nella sua interezza, e poi 35 dei 100 seggi del Senato e 36 governatori.

I democratici sono in vantaggio in tutti i sondaggi, ma il tycoon non molla. “Non consentiremo che ci portino via l'età dell'oro: fermiamo jihadisti e comunisti”, ha detto nell'ultimo comizio a Washington, dove si è detto fiducioso in un accordo con l'Iran.

E proprio in Iran, oggi, sono apparsi manifesti minacciosi sul suo conto: “Uccideremo Trump”, si legge su un palazzo di Teheran, mentre la popolazione si accalca con striscioni e cartelli.

Il vero verdetto di queste midterm si gioca in un ristretto gruppo di Stati chiave, dove i margini nei sondaggi della vigilia sono estremamente ridotti, i cosiddetti Swing States: ad esempio il Maine, dove si sfidano la senatrice repubblicana in carica Susan Collins e il democratico Troy Jacskon, in sostanziale parità. E l'Ohio, dove la corsa al governatorato serve da termometro per misurare la forza reale del movimento MAGA sul territorio.

Anche se, i sondaggi della vigilia hanno mostrato cedimenti repubblicani inattesi in Stati tradizionalmente conservatori come Maine, Alaska, Kansas e Iowa. Se i Democratici dovessero strappare seggi in questi territori, il controllo del Senato diventerebbe imprevedibile. Invece, Stati come il Texas e la Florida dovrbbero restare i pilastri della difesa repubblicana insieme al profondo Sud. Mentre la costa e i grandi centri, come California, New York, Massachussets e Illinois sarebbero blindati dai Democratici.

Come si dice, la notte porta consiglio. E porta anche i voti. Domattina, quando gli americani si sveglieranno, scopriranno l'orientamento degli USA e, in qualche modo, del mondo. E gli scenari, non solo interni, ma soprattutto internazionali.

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