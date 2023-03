Usa, "estrema preoccupazione" per l'incontro tra Xi Jinping e Putin

La Casa Bianca esprime "estrema preoccupazione" in vista della visita a Mosca di Xi Jinping, che da lunedì incontrerà Vladimir Putin, per rilanciare le relazioni tra Cina e Russia. Washington teme soprattutto che dal cosiddetto piano di pace cinese, presentato nelle scorse settimane, esca la proposta di un cessate il fuoco che, ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, non farebbe che "ratificare le richieste della Russia".

Il piano cinese per la Casa Bianca riflette "solamente la prospettiva russa". La proposta di un cessate il fuoco, che potrebbe emergere dall'incontro tra Xi Jinping e Putin, per Washington favorirebbe Mosca, che "continua a occupare parti del territorio ucraino" e avrebbe così la possibilità di riorganizzarsi e riprendere poi gli attacchi "a proprio piacimento". La posizione americana riflette il convincimento, emerso nelle ultime settimane, sulla possibilità di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Gli Stati Uniti e i loro alleati della Nato e occidentali si stanno affrettando nel fornire all'Ucraina tutti i mezzi necessari per lanciare una grande offensiva prima dell'estate, che potrebbe dare una spallata decisiva alle armate russe.

In questo quadro, esasperato dal recente episodio del drone statunitense abbattuto dai caccia russi sul Mar Nero e dal mandato di cattura per il presidente russo emesso dalla Corte penale internazionale, si inserisce anche la preoccupazione per un aiuto militare diretto della Cina alla Russia. "Non abbiamo prove che lo stiano già facendo, ma sappiamo che è un argomento sul tavolo", ha riferito la Casa Bianca. Quanto alla fornitura dei caccia F-16, anche alla luce delle decisioni di Polonia e Slovacchia di consegnare a Kiev alcuni Mig-29, gli Stati Uniti continuano a tirare il freno a mano. "E' una decisione sovrana di quei due Paesi, ma per noi la questione ora non è all'ordine del giorno", ha detto la Casa Bianca. Il timore del presidente Biden è che si possa finire per superare la 'linea rossa' del conflitto, trascinando Washington e la Nato in un confronto diretto con Mosca.

La corrispondenza di Marco Liconti (LA PRESSE)