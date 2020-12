USA Usa: giustiziato Brandon Bernard, il condannato a morte più giovane

E' stato giustiziato in Indiana Brandon Bernard, 40 anni, condannato per omicidio nel 1999 da adolescente, diventando così il più giovane detenuto ad essere giustiziato in 70 anni. Le ultime richieste di clemenza erano state respinte dalla Corte Suprema americana. Prima della fine della presidenza Trump sono previste altre 4 esecuzioni, che porterebbero a 13 quelle eseguite da luglio: un record in oltre un secolo.

Da 130 anni, inoltre, non venivano effettuate esecuzioni durante la transizione presidenziale. Le ultime parole di Bernard sono state scuse rivolte alla famiglia delle vittime. Bernard era stato condannato a morte per il suo coinvolgimento nell'omicidio di due persone nel giugno 1999. Faceva parte di un gruppo di cinque adolescenti accusati di aver rapinato le due vittime e di averle costrette a salire sul retro della loro macchina prima di ucciderle. A fare fuoco era un complice diciannovenne di Bernard, mentre lo stesso Bernard poi aveva incendiato l'auto. Secondo gli avvocati della difesa, le due vittime erano probabilmente morte prima dell'incendio. I suoi legali avevano chiesto l'ergastolo senza condizionale, perché Bernard era stato un detenuto modello.



