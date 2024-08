Usa: Harris sceglie come vice il governatore del Minnesota

Kamala Harris ha scelto il governatore del Minnesota Tim Walz come vicepresidente. Sessant'anni, ex docente ed ex membro della Guardia Nazionale, è un politico di lungo corso: per 12 anni - dal 2007 al 2019 - è stato al Congresso, poi ha ottenuto due mandati per guidare il Minnesota, Stato chiave nel Midwest americano. "E' stato l'insegnante che tutti sognano e che tutti gli studenti meritano" ha detto la candidata alla Casa Bianca.

Walz, "essere stato scelto da Harris è l'onore della vita. Unitevi a noi, vinciamo!". Biden: "Ottima decisione, difenderanno la libertà e la democrazia".

La campagna di Donald Trump ha già bollato Walz come un "pericoloso estremista di sinistra".