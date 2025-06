GUERRA Usa - Iran, Antonio Di Bella: "Molti paesi potrebbero essere incoraggiati a correre verso la bomba" "A quanto pare - afferma il giornalista - ormai nel mondo non conta più la diplomazia, ma solo la forza militare".

"Trump canta vittoria. In effetti il colpo militare che ha sconfitto le difese iraniane viene salutato dalla Casa Bianca e dai suoi alleati come un trionfo. In realtà non è chiaro fino a che punto questa azione, brillante sicuramente, ha escluso la possibilità che l'Iran possa continuare ad arricchire l'uranio nella sua corsa verso l'arma atomica". Così il giornalista Antonio Di Bella analizza il quadro internazionale: "Il parlamento iraniano - spiega - ha dato mandato al governo di uscire dall'IAEA, cioè dall'organismo internazionale per il controllo sul nucleare. Bisognerà vedere poi se l'Iran stesso o i suoi proxy, in particolare gli Houthi, non vorranno fare qualche rappresaglia su basi o navi militari americane; Trump lo esclude".

"In questo momento - aggiunge Di Bella - Trump dice di avere il vento in poppa e ha trattato in verità anche con un po' di arroganza gli alleati europei riuniti per il vertice NATO . Vedremo cosa accadrà, se questa pace attraverso la forza, come la definisce Trump, funzionerà. Netanyahu lo ringrazia, canta vittoria, si prepara a un accordo con l'Arabia Saudita che veramente sarebbe il successo della politica di Trump e poi Netanyahu pensa sull'onda di questi successi di indire nuove elezioni per essere riconfermato. C'è anche però un grande interrogativo, sul fatto che una bomba, una grande bomba, possa risolvere tutti i problemi. Senza timore del ridicolo - afferma - Trump ha citato Hiroshima e Nagasaki, diciamo che andrebbe maneggiato con più cautela questo episodio nucleare perché molti paesi potrebbero essere incoraggiati a correre verso la bomba, visto che ormai non conta più, a quanto pare, la diplomazia, ma conta solo la forza militare".

L'intervista ad Antonio Di Bella (Giornalista)

