Usa - Iran: continuano a salire le tensioni dopo le minacce di Trump

Si ritiene che almeno dieci navi militari americane si trovino ora nell'area medio orientale, guidate dalla portaerei USS Abraham Lincoln.

di Giacomo Barducci
29 gen 2026
Donald Trump
Continua a salire la tensione Usa-Iran dopo le minacce di Trump. Un'altra nave da guerra statunitense è arrivata in Medio Oriente mentre continuano a crescere le speculazioni su un possibile nuovo attacco contro Teheran. Si ritiene che almeno dieci navi militari americane si trovino ora nell'area, guidate dalla portaerei USS Abraham Lincoln.

L'esercito iraniano promette una “risposta schiacciante” in caso di attacco e annuncia di avere a disposizione “mille nuovi droni”. Dall'Unione Europea via libera a nuove sanzioni all'Iran. Mosca chiede “moderazione” a Washington.




