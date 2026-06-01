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Usa-Iran, scambio di attacchi nel Golfo: colpite basi aree

L'esercito del Kuwait: "Missili e droni ostili, difese aeree in azione". Gli Usa colpiscono radar e postazioni droni iraniane a Goruk e sull'isola di Qeshm. Le Guardie Rivoluzionarie: "Distrutta la base da cui erano partiti gli attacchi"

1 giu 2026
Usa-Iran, scambio di attacchi nel Golfo: colpite basi aree

Mentre si lavora per un accordo tra Usa e Iran, in Medioriente si continua a sparare. All'alba lo Stato Maggiore dell'Esercito kuwaitiano ha annunciato che le proprie difese aeree "stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili", precisando che le esplosioni udite nel paese sono il risultato dell'intercettazione dei proiettili. Un attacco simile si era verificato giovedì, attribuito in seguito all'Iran.

Sul fronte americano, il Comando Centrale USA (CentCom) ha rivendicato su X attacchi "mirati e controllati" condotti nel weekend contro "radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk e sull'isola di Qeshm", definendoli operazioni "di autodifesa in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense MQ-1 che operava su acque internazionali."

Washington precisa che "nessun militare americano è rimasto ferito" e che "il CentCom continuerà a proteggere le risorse e gli interessi degli Stati Uniti in risposta all'ingiustificata aggressione iraniana durante il cessate il fuoco in corso."

Teheran replica con toni altrettanto netti: le Guardie Rivoluzionarie, attraverso l'agenzia Mehr, affermano di aver "colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik", nella provincia di Hormozgan.

Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump invita all'ottimismo: "L'Iran vuole davvero raggiungere un accordo - scrive su Truth - e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per chi è con noi. Ma i Democratici, e alcuni Repubblicani apparentemente antipatriottici, non capiscono che per me è MOLTO più difficile svolgere correttamente il mio lavoro e negoziare quando i politicanti continuano a "cinguettare" negativamente, a livelli mai visti prima, ripetutamente, che dovrei muovermi più velocemente, o più lentamente, o entrare in guerra, o non entrare in guerra, o qualsiasi altra cosa? Sedetevi e rilassatevi, alla fine andrà tutto bene, come sempre!" conclude il presidente.





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