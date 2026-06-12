Usa-Iran verso la firma per porre fine alla guerra, ma non mancano le incognite

Esteri: siamo vicini all'accordo tra Usa e Iran per porre fine alla guerra. Secondo le notizie trapelate in queste ore, già domenica potrebbe arrivare la firma, probabilmente a Ginevra. Ma non mancano i possibili ostacoli, specie sulle condizioni dell'accordo.

Il presidente Usa, Donald Trump, frena sulle condizioni fatte trapelare da Teheran sullo stesso di Hormuz, sulle sanzioni e sul Libano. "Non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto - dichiara Trump -. Farebbero meglio a rimettersi in riga in fretta'. L'inquilino della Casa Bianca nelle scorse ore aveva parlato di obiettivi raggiunti, spiegando di aver ottenuto tutto quello che gli Usa volevano.

Ma i media iraniani avevano ridimensionato, in qualche modo, la narrazione: “Il testo – avevano spiegato – è quello proposto dall'Iran”. Secondo il Pakistan, si è arrivati al testo definitivo e concordato. Borse in salita. In giornata anche l'attacco di Trump all'Europa definita "irrilevante" sul dossier iraniano. "Non siamo e non saremo in guerra con l'Iran”, la replica del ministro agli Esteri italiano, Antonio Tajani.











