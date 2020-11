Usa: Joe Biden è il nuovo presidente, Harris prima donna 'vice'

Joe Biden conquista la Pennsylvania ed è il 46mo presidente degli Stati Uniti. Entra alla Casa Bianca con la vittoria in Pennsylvania e i suoi 20 grandi elettori. Kamala Harris entra nella storia: è la prima vicepresidente donna della storia americana. Trump non concede la vittoria, "Le elezioni non sono finite".



Da New York a Washington esplode l'entusiasmo in strada per la vittoria di Joe Biden. I clacson a tutto spiano festeggiano il 46mo presidente americano fra le grida di gioia dei passanti sui marciapiedi. Ecco la telefonata postata su Twitter dalla Vice Presidente