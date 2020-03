USA: Joe Biden trionfa al Super Tuesday

È la notte di Joe Biden. Il "supermartedì", le primarie democratiche degli Stati Uniti, regalano all'ex vicepresidente americano un filotto insperato di vittorie che gli permette di stroncare le speranze di fuga del socialista Bernie Sanders. E lo ripaga di tante amarezze, e dello scetticismo che finora aveva accompagnato la sua campagna elettorale. Una notte da ricordare insomma, per chi per otto anni è stato al fianco di Barack Obama alla Casa Bianca. E dopo una notte così anche 'Sleepy Joe', come lo chiama irriverente Donald Trump, può sorridere ed esultare: "È straordinario. Ci avevano dato per spacciati ma siamo ancora qui, siamo ancora vivi!".

Biden porta a segno il colpo grosso a sorpresa in Virginia e realizza l'attesa vittoria in North Carolina. Nel corso della serata l'ex vicepresidente conquista l'Alabama, l'Oklahoma, il Tennessee, il Minnesota, l'Arkansas, e strappa persino il Massachusetts alla padrona di casa Elizabeth Warren, finita solo terza. Otto stati, otto vittorie, pià il Texas. L'indomito Bernie, che ha atteso i risultati nella sua città di Burlington, può consolarsi con la prevista vittoria in California e il primato nel suo Vermont, più lo Utah e il Colorado. Si respira invece aria di sconforto al quartier generale di Michael Bloomberg, per l'occasione in un grande albergo di West Palm Beach, in Florida, a due passi da casa Trump. Il miliardario ex sindaco di New York, al suo debutto alle urne, non sfonda da nessuna parte.