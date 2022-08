USA: l'FBI perquisisce la residenza di Donald Trump

L'Fbi ha perquisito la residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago in Florida, portando via delle scatole di documenti. Il tutto è avvenuto mentre l'ex presidente si trovava alla Trump Tower di New York. Una "strumentalizzazione della giustizia" per il tycoon e "un attacco dei democratici di sinistra radicali che disperatamente non vogliono che mi candidi alle elezioni del 2024".



La cassaforte perquisita dagli agenti dell'Fbi in Florida si trova nello studio dell'ex presidente. Lo rivela la Cnn. La notizia avvalorerebbe l'ipotesi che gli agenti federali stessero cercando documenti classificati che Trump avrebbe portato via dalla Casa Bianca alla fine del suo mandato. Secondo l'ex portavoce Stephanie Grisham, l'ex presidente "non gestiva correttamente i documenti riservati. L'ho visto passare in rassegna i documenti, buttarne via alcuni, strapparne altri e metterne in tasca altri ancora".

La perquisizione nella residenza di Mar-a-Lago è iniziata attorno alle 10 di mattina di lunedì (le 16 in Italia) ma la notizia è stata diffusa solo in serata dallo stesso ex presidente.

