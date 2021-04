Usa minaccia la Russia: "Ripercussioni se Navalny muore'

Il caso Navalny aumenta la tensione tra Stati Uniti e Russia con il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan che promette ripercussioni per Mosca se l'oppositore, in sciopero della fame e allo stremo, dovesse morire. L'Ue ne chiede la liberazione "immediata e senza condizioni". La Farnesina "auspica che gli venga garantito accesso immediato alle cure mediche". Intanto il ministero degli Esteri russo ha annunciato l'espulsione di 20 addetti all'ambasciata della Repubblica ceca a Mosca, dopo l'espulsione di 18 diplomatici russi da Praga.