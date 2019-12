USA: oggi, alla Camera, il voto sull'impeachment di Trump

Oggi, negli Stati Uniti, la Camera vota l'impeachment di Trump; previste sei ore di dibattito, seguite dal voto separato su ognuno dei due articoli. Numerose in tutto il Paese, alla vigilia di questo passaggio, le manifestazioni per chiedere la rimozione del Presidente: da Boston a Philadelphia; da Charlotte a New York. Secondo le stime dei media, i democratici avrebbero 218 voti a favore; mentre i contrari, al momento, sarebbero 169 repubblicani, due gli indecisi. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha definito “ridicola e nauseante” la lettera di Trump contro l'impeachment, nella quale il Presidente parlava di “colpo di stato illegale” da pare dei Democratici.