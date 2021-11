WAUKESHA Usa: piomba con l'auto su parata pre natalizia, almeno 5 morti e decine di feriti [video]

Le autorità del Winsconsin stanno ancora cercando di capire le circostanze in cui un Suv si è schiantato ieri pomeriggio contro la folla riunita per una parata di Natale a Waukesha. "Possiamo confermare che 5 persone sono morte e 40 ferite", riferisce la polizia locale, precisando che "questo bilancio potrebbe cambiare mentre continuiamo a raccogliere informazioni". Ha poi confermato che un sospetto è stato arrestato e condotto in carcere. L'incidente è avvenuto intorno alle 16:30. "La parata di Natale di Waukesha era in corso quando un Suv rosso ha abbattuto le barriere sul lato ovest e si è diretto verso Main Street (la strada principale)", ha detto il capo della polizia Dan Thompson in una conferenza stampa. La polizia - ha aggiunto - ha sparato al veicolo nel tentativo di fermarlo. Le scuole e alcune strade rimarranno chiuse oggi, per consentire un migliore svolgimento delle indagini, ha affermato Thompson. Tra i feriti anche 12 bambini.

