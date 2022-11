Usa: "Più di 100mila i soldati russi uccisi o feriti. Probabilmente stesse perdite per gli ucraini"

“Sono più di 100mila i soldati russi uccisi o feriti dall'inizio della guerra e le perdite nello schieramento ucraino probabilmente sono dello stesso ordine”. A dirlo è il generale Mark Milley, capo di Stato maggiore Usa. Sul campo le truppe di Putin si ritirano da Kherson, nel sud dell'Ucraina, e fanno saltare cinque ponti per coprirsi. È il successo più grande raggiunto finora dalla controffensiva ucraina. Il ministro della difesa russo Shoigu acconsente allo spostamento dei soldati in ritirata sulla riva destra del fiume Dnipro per evitare isolamento e bombardamenti ucraini. Mentre Zelensky invita alla prudenza e il suo consigliere accusa i militari russi di voler trasformare Kherson in una città di morte, lasciando mine seminate dove possono.

Ad Est, ieri, l'esercito di Kiev ha avanzato fino a due chilometri in direzione Lugansk. Il segretario generale Nato Stoltenberg intanto assicura all'Ucraina sostegno “per tutto il tempo necessario”. Sul fronte diplomatico la Commissione Ue propone per il 2023 un prestito all'Ucraina di 18 miliardi di euro a condizioni agevolate, ma l'Ungheria si è già espressa contro il provvedimento. Mentre il presidente russo Putin non parteciperà al summit del G20, in programma per la prossima settimana a Bali. A al suo posto andrà il ministro degli Esteri Lavrov.